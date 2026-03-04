Rissa in centro anziano di 77 anni tira fuori la pistola e semina il panico

Un confronto tra tre persone davanti a un bar si è trasformato in una rissa quando uno degli uomini, un anziano di 77 anni, ha estratto una pistola dalla giacca, seminando il panico tra i presenti. L'episodio è avvenuto durante un confronto nato da questioni economiche non risolte, ma la situazione è rapidamente degenerata in violenza. La polizia è intervenuta per gestire la scena.

È successo a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nel pomeriggio di martedì 3 marzo. Denunciati tre uomini di 48, 50 e 77 anni L’appuntamento davanti a un bar per chiarire alcune questioni economiche. Poi la lite degenerata in zuffa, terminata quando uno dei tre - un uomo di 77 anni - ha estratto una pistola dalla giacca. Sono le immagini shock di quanto accaduto a Rho nel pomeriggio di martedì 3 marzo. Tutti e tre i protagonisti sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale di Rho per procurato allarme, violazione della legge sulle armi, minacce e lesioni. Gli agenti hanno chiesto supporto alla centrale operativa di corso Europa, che ha inviato sul posto tre pattuglie del pronto intervento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

