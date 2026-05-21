F3 test al Red Bull Ring | Kato domina tra bandiere rosse e imprevisti

Durante una sessione di prove al Red Bull Ring, il pilota ha conquistato la prima posizione con una performance continua nonostante quattro interruzioni causate da bandiere rosse e imprevisti tecnici. In particolare, ha superato un altro concorrente che si trovava in testa prima delle pause forzate. Le interruzioni sono state determinate da problemi tecnici alle vetture e da incidenti in pista, che hanno costretto a fermare più volte le prove prima di riprendere.

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? Punti chiave Come ha fatto Kato a superare Stromsted nonostante le bandiere rosse?. Quali imprevisti tecnici hanno causato le quattro interruzioni della sessione?. Perché i tempi di Sharp e Del Pino sono stati cancellati?. Come influenzeranno questi dati i setaggi per il GP di Monaco?.? In Breve Noah Stromsted segna 1m20.336s superando il riferimento di Ugo Ugochukwu.. Brad Benavides della AIX Racing registra 1m21.092s nella sessione pomeridiana.. Louis Sharp e Bruno Del Pino subiscono penalità per infrazioni tecniche.. Hiyu Yamakoshi percorre 66 giri durante l'ultima sessione pomeridiana.. Taito Kato ha segnato il tempo più veloce nella sessione conclusiva dei test FIA Formula 3 al Red Bull Ring, migliorando la propria prestazione di quasi un secondo rispetto alla giornata precedente in Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F3, test al Red Bull Ring: Kato domina tra bandiere rosse e imprevisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hang was very upset when his mother compared his earning potential to that of others. Sullo stesso argomento Leggi anche: Maro Engel domina al Red Bull Ring: Mercedes trionfa in Austria DTM al Red Bull Ring: Preining trionfa dopo l’errore di Engel? Cosa sapere Thomas Preining vince la gara DTM al Red Bull Ring sabato 25 aprile 2026. Presentiamo il Madring. La nuova sede del Gran Premio di Spagna a partire da quest'anno [F1] reddit Red Bull, la rivoluzione parte dal Junior Team: ufficiale Nikola Tsolov in F3 nel 2025Ex Alpine Academy con alle spalle una carriera in karting notevole, tra cui la vittoria del Champions of the Future a Campillos, esordisce nel mondo delle monoposto dominando la F4 Spagnola, ... sport.sky.it