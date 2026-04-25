DTM al Red Bull Ring | Preining trionfa dopo l’errore di Engel

Sabato 25 aprile 2026, al Red Bull Ring si è corsa una gara DTM in cui Thomas Preining ha conquistato la vittoria. Durante la corsa, un problema tecnico ai box ha coinvolto Maro Engel, che ha perso tempo prezioso. La Manthey Porsche ha approfittato di questa situazione per avanzare e ottenere il primo posto, lasciando gli altri piloti dietro.

? Cosa sapere Thomas Preining vince la gara DTM al Red Bull Ring sabato 25 aprile 2026.. L'errore tecnico ai box di Maro Engel permette alla Manthey Porsche il trionfo.. Thomas Preining ha conquistato la gara d’apertura del DTM al Red Bull Ring di Spielberg questo sabato 25 aprile 2026, sfruttando un errore decisivo nei box della pole position Maro Engel. Il pilota austriaco, partito dalla terza casella della griglia, ha saputo leggere perfettamente l’evoluzione della competizione, portando la Manthey Porsche sul gradino più alto del podio. La vittoria di Preining si è inserita in una corsa caratterizzata da una gestione tattica millimetrica e da imprevisti che hanno stravolto le gerarchie stabilite durante le qualifiche, trasformando una gestione del comando apparentemente lineare in una battaglia di nervi e precisione meccanica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DTM al Red Bull Ring: Preining trionfa dopo l’errore di Engel Notizie correlate DTM, Maro Engel spacca il record a Spielberg: pole da record!? Cosa sapere Maro Engel conquista la pole position a Spielberg con il tempo di 1m27. Leggi anche: Red Bull al centro della controversia: colloqui con Verstappen dopo l’incidente giapponese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Dtm riparte dal Redbull Ring: Bortolotti al via con la nuova Temerario GT3; DTM | Red Bull Ring 2026, Prove Libere: Mercedes al comando nel venerdì austriaco con Auer e Kalender; Red Bull Ring | Qualifiche 1 in Diretta Streaming | DAZN IT; DTM 2026: stagione al via dal Red Bull Ring tra favoriti, calendario e novità. DTM Red Bull Ring: Thomas Preining beats Maro Engel to win openerManthey Porsche driver Thomas Preining won the DTM season opener at the Red Bull Ring in Spielberg. The Austrian, who started from third on the grid, benefited from a botched pit stop by polesitter ... ca.sports.yahoo.com Tempo di lettura: 4 minutiDoppietta austriaca al Red Bull Ring, con Thomas Preining abile nello sfruttare un lento pit stop di Engel per prendersi la prima vittoria della stagione davant ... p300.it ACI Sport. . Prima gara del weekend al Red Bull Ring per i protagonisti del FIA Formula Regional European Championship - facebook.com facebook Prima giornata di prove libere al Red Bull Ring dominata dalle Mercedes AMG, con Lucas Auer in testa nelle FP2 e Tom Kalender davanti a tutti nelle FP3. Bene anche Dörr e McLaren, in testa nelle FP1. I risultati delle FP sono nell'articolo su P300! #DTM x.com