Il Gran Premio di Australia di Formula 1 si terrà domenica 8 marzo 2026. La prima gara del campionato inizierà alle ore 5:00 in Italia. L'evento sarà trasmesso in chiaro su TV8, con orari di programmazione disponibili da venerdì a domenica. La gara si svolgerà sul circuito di Melbourne.

Il Gran Premio di Australia di F1 si disputerà domenica 8 marzo. La prima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 5:00 europee. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 6:00 italiane di sabato 7. Si correrà per la ventinovesima volta a Melbourne. Situato all’interno dell’Albert Park della metropoli australiana, questo circuito è veloce, vario e ben conosciuto da piloti e ingegneri. Il lay-out attuale è utilizzato dal 2022. Il giro misura 5.278 metri ed è stato velocizzato rispetto alla versione originaria, usata per la prima volta nel 1996, anno in cui il GP d’Australia giunse nello stato del Victoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 su TV8, GP Australia 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica

Leggi anche: Quando la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: orari da venerdì a domenica, differita in chiaro

MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orari qualifiche e Sprint in diretta, programma in chiaroLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Thailandia 2026 si disputeranno sabato 28 febbraio dalle ore 4:50 alle 8:20.

Contenuti e approfondimenti su F1 su TV8 GP Australia 2026 orari in....

Temi più discussi: Orari TV GP Australia 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia; F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming; GP Australia 2026, scatta la nuova F1: orari Sky e TV8, programma e tutte le incognite di Melbourne.

GP d’Australia 2026: orari Sky e TV8Gli orari e la programmazione televisiva del Gran Premio d'Australia, primo atto del Mondiale di F1 2026: diretta su Sky e differita su TV8 ... formulapassion.it

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Australia in tvOra l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete seguire tutto in diretta su Sky. Primo round in Australia, massima attenzione agli orari: giovedì la co ... sport.sky.it

Lorenzo Jovanotti Cherubini. Jovanotti · Sensibile all'estate. l’alba di ieri a #byronbay #australia i 1000 km di strada che abbiamo percorso tra Sydney e Brisbane sono punteggiati da cittá di mare su spiagge che tolgono il fiato. Onde poderose per surfisti molto - facebook.com facebook

Durante una conferenza stampa in Australia, la calciatrice della nazionale iraniana Sara Didar, 21 anni, si è commossa parlando della situazione nel suo Paese mentre la squadra è impegnata in Coppa d’Asia. L’attaccante e la commissaria tecnica Marziyeh J x.com