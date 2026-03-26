F1 su TV8 GP Giappone 2026 | orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Giappone di Formula 1 si terrà domenica 29 marzo e sarà trasmesso in chiaro su TV8. La gara del Mondiale 2026 prenderà il via alle ore 7:00 ora europea. La programmazione degli orari sarà disponibile da venerdì a domenica, con la copertura in diretta delle sessioni di prove e della corsa.

Il Gran Premio di Giappone di F1 avrà luogo domenica 29 marzo. Il terzo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 7:00 europee. Chiaramente, lo schieramento di partenza sarà stabilito dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 7:00 italiane di sabato 28. Si correrà per la trentaseiesima volta a Suzuka. Edificato circa 150 km a est di Osaka, Suzuka è l’unico circuito della F1 a essere dotato di una caratteristica “forma a otto”. Concepito negli anni ’80, l’autodromo giapponese non ha mai subito modifiche di rilievo, restando fedele al suo lay-out originario. La pista è pertanto “vecchio stile” con una carreggiata stretta e vie di fuga talvolta minime. 🔗 Leggi su Oasport.it

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