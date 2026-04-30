Dopo oltre un mese di pausa, la Formula 1 si prepara a tornare a Miami, dove si disputerà il quarto Gran Premio della stagione 2026. Max Verstappen ha commentato le modifiche apportate quest’anno, dicendo che sono poco incisive e sperando in cambiamenti più sostanziali nel prossimo campionato. La corsa si svolgerà nel circuito cittadino della città americana, con i team e i piloti pronti a scendere in pista.

Dopo più di un mese di pausa, la F1 è pronta a fare il proprio ritorno a Miami, località che ospiterà il quarto Gran Premio del Mondiale 2026. In attesa delle prove libere di domani, i piloti hanno rilasciato le proprie dichiarazioni alla stampa durante il consueto media-day. Tra i tanti commenti rilasciati c’è anche quello di Max Verstappen, atteso da un weekend di riscatto. L’olandese ha fatto non poca fatica in questo inizio di stagione e la sua Red Bull non sembra essere una delle monoposto protagoniste del 2026. Il quattro volte campione del mondo, inoltre, ha continuato la sua personale sfida con la nuova F1 dopo l’entrata in vigore del regolamento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Queste modifiche fanno il solletico, il prossimo anno spero ci siano cambiamenti più grandi”

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