Prima del Gran Premio di Miami, i piloti Verstappen e Alonso hanno espresso il loro sostegno ai cambiamenti previsti nelle regole della Formula 1 per la stagione 2026. Durante le interviste, entrambi hanno commentato positivamente le modifiche che potrebbero influenzare le future gare, sottolineando di condividere alcune delle proposte introdotte. Le loro dichiarazioni sono arrivate in un momento di attenzione crescente riguardo alle novità regolamentari in vista delle prossime stagioni.

"> Verstappen e Alonso esprimono preoccupazioni sulle nuove regole F1 2026. Max Verstappen e Fernando Alonso hanno condiviso opinioni simili riguardo ai cambiamenti previsti dal regolamento F1 2026, in vista del Gran Premio di Miami di questo fine settimana. Entrambi i piloti hanno manifestato critiche verso la direzione che sta prendendo la Formula 1, dopo aver provato le vetture del 2026 durante i test pre-stagionali. Alonso ha descritto le nuove normative come “annoying”, sottolineando che l’attenzione crescente sulla gestione dell’energia, derivante dal nuovo formato dei motori che equilibra potenza tra fonti elettriche e a combustione, rappresenta un punto critico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verstappen e Alonso supportano i cambiamenti delle regole F1 prima del Gran Premio di Miami.

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