F1 Lewis Hamilton | Speriamo di fare meglio che a Miami possiamo estrarre molto potenziale dalla vettura

Durante la conferenza stampa ufficiale del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del campionato di Formula Uno 2026, Lewis Hamilton si è mostrato con un atteggiamento deciso e tranquillo. Il pilota ha espresso la speranza di migliorare rispetto alla prestazione di Miami, affermando che c’è ancora molto potenziale da sfruttare dalla vettura. Le sue parole sono state accompagnate da un sorriso e un atteggiamento di fiducia, in vista delle prove e delle qualifiche in programma nel fine settimana.

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Lewis Hamilton si è presentato determinato e sereno in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ci attende un importante ritorno in azione con, nuovamente, il format rivoluzionato per la Sprint Race che si disputerà nella giornata di sabato. Il pilota sette volte campione del mondo si presenta all’appuntamento su uno dei suoi tracciati preferiti con la speranza di invertire un trend che, dopo tante speranze iniziali, sembra ricalcare da vicino quello della scorsa annata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Speriamo di fare meglio che a Miami, possiamo estrarre molto potenziale dalla vettura” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video F1, GP Cina, Lewis Hamilton al primo podio in Ferrari: l'abbraccio con la mamma e la festa col team Sullo stesso argomento F1, Lewis Hamilton: “Speravo di fare meglio, la macchina non dava buone sensazioni”Nonostante delle ottime premesse, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione della Sprint Qualifying del GP di Miami,... Michael B. Jordan, chi è l'amico di Lewis Hamilton che ha vinto l'Oscar: dalla F1 alle supercarTanti, soprattutto fra gli appassionati del motorsport, auspicavano (e si aspettavano) un successo di F1 - Il film, la pellicola sportiva diretta da... F1, Lewis Hamilton: Speriamo di fare meglio che a Miami, possiamo estrarre molto potenziale dalla vetturaLewis Hamilton si è presentato determinato e sereno in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran ... oasport.it F1 | Ferrari e la ritrovata sintonia con Hamilton: C'è voluto di tempoLewis Hamilton ha messo un punto alla relazione con Ferrari. Dopo oltre un anno e mezzo di rapporto, l'inglese sembra aver trovato una forma ottimale con la scuderia italiana, mettendosi alle spalle u ... f1-news.eu