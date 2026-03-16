Un attore californiano, noto per aver interpretato i personaggi di Smoke e Stack nel film I peccatori, ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista. È anche amico di Lewis Hamilton, con cui ha condiviso momenti nel mondo delle supercar e della Formula 1. La premiazione è avvenuta durante la cerimonia della Notte degli Oscar.

Tanti, soprattutto fra gli appassionati del motorsport, auspicavano (e si aspettavano) un successo di F1 - Il film, la pellicola sportiva diretta da Joseph Kosinski con protagonista Brad Pitt che, dopo aver sbancato il botteghino (gli incassi globali hanno superato i 600 milioni di dollari), sembrava pronta a fare incetta di premi anche sul red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles, sede della 98esima edizione della Notte degli Oscar 2026. Ed invece, al netto delle quattro candidature (nelle categorie Miglior film, Miglior montaggio, Miglior sonoro e Migliori effetti speciali) del kolossal statunitense, l'uomo copertina della serata è stato Michael B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Michael B. Jordan, chi è l'amico di Lewis Hamilton che ha vinto l'Oscar: dalla F1 alle supercar

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