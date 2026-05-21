F1 le novità che porterà la Mercedes nel GP del Canada | W17 rivoluzionata a Montreal

Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 torna a Montreal per il Gran Premio del Canada. La Mercedes presenta una versione rivisitata della W17, con modifiche significative rispetto alle precedenti versioni. I team si preparano a confrontarsi su un circuito molto amato, che spesso ha visto sorprese e cambi di leadership. La gara rappresenta un momento importante per valutare le strategie e le prestazioni delle monoposto, in un momento di grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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Dopo tre settimane di pausa, la F1 riaccende i motori a Montreal e la sensazione, nel paddock, è che il GP del Canada possa rappresentare un nuovo spartiacque tecnico della stagione 2026. La Mercedes arriva infatti sull’isola di Notre-Dame con una W17 profondamente evoluta, un pacchetto di aggiornamenti così esteso da essere già stato ribattezzato internamente “Mercedes 2.0”. Un segnale chiarissimo alla concorrenza, Ferrari in testa: il team di Brackley non ha alcuna intenzione di gestire il vantaggio accumulato in classifica, ma vuole aumentarlo ulteriormente. Il lavoro sviluppato nella factory inglese sotto la supervisione tecnica di Simone Resta rappresenta il primo vero step evolutivo della monoposto nata attorno al nuovo regolamento 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, le novità che porterà la Mercedes nel GP del Canada: W17 rivoluzionata a Montreal ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FERRARI PRONTA ALLA RIVOLUZIONE! Motore SEGRETO e svolta totale contro Mercedes! Sullo stesso argomento F1, gli aggiornamenti e le novità che porterà la Ferrari nel GP del Canada. Per l’ADUO occorrerà attendereDopo tre settimane di pausa, la F1 torna in pista a Montreal per un appuntamento che, in casa Ferrari, avrà un peso specifico enorme. F1, Mercedes inarrivabile: maxi aggiornamenti in Canada, tre novità assoluteLa scuderia Mercedes sta dominando il mondiale e prepara un massiccio pacchetto di novità tecniche per il Gran Premio del Canada con la possibilità... #F1 | Cadillac svela le novità che porterà al GP del Canada. Ecco di cosa si tratta x.com F1, le novità che porterà la Mercedes nel GP del Canada: W17 rivoluzionata a MontrealDopo tre settimane di pausa, la F1 riaccende i motori a Montreal e la sensazione, nel paddock, è che il GP del Canada possa rappresentare un nuovo ... oasport.it Horner e il colosso cinese BYD: la clamorosa alleanza che potrebbe allargare la Formula 1 a dodici squadre reddit F1, Mercedes inarrivabile: maxi aggiornamenti in Canada, tre novità assoluteLa scuderia Mercedes sta dominando il mondiale e prepara un massiccio pacchetto di novità tecniche per il Gran Premio del Canada con la possibilità di mettere f ... sportface.it