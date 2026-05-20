Dopo tre settimane di pausa, il campionato di Formula 1 riprende con il Gran Premio del Canada a Montreal. La Ferrari si prepara a presentare aggiornamenti e novità tecniche, con particolare attenzione alle modifiche che influenzeranno le prestazioni della vettura. L’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si concentra sulle strategie e sui potenziali sviluppi tecnici, anche se l’ADUO ha annunciato che bisognerà attendere ulteriori dettagli prima di conoscere tutte le novità in campo.

Dopo tre settimane di pausa, la F1 torna in pista a Montreal per un appuntamento che, in casa Ferrari, avrà un peso specifico enorme. Il Gran Premio del Canada rappresenterà infatti un banco di prova decisivo per capire se la direzione intrapresa dagli ingegneri di Maranello con gli aggiornamenti introdotti a Miami sia realmente quella corretta, in considerazione del fatto che per l’applicazione dell’ADUO bisognerà attendere. Gli upgrade portati in Florida non hanno prodotto i risultati sperati, soprattutto sul fronte della gestione gomme e della costanza sul passo gara, ed è proprio per questo che il weekend canadese assume un valore tecnico cruciale: l’obiettivo della SF-26 sarà mettere finalmente insieme tutti i tasselli del puzzle e trasformare il potenziale teorico degli sviluppi in prestazioni concrete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, gli aggiornamenti e le novità che porterà la Ferrari nel GP del Canada. Per l’ADUO occorrerà attendere

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