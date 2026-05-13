F1 Mercedes inarrivabile | maxi aggiornamenti in Canada tre novità assolute

La scuderia Mercedes si presenta al Gran Premio del Canada con un pacchetto di aggiornamenti tecnici, tra cui tre novità assolute. La squadra sembra aver consolidato la propria posizione in testa al campionato, con un vantaggio evidente rispetto alle altre scuderie. Le modifiche sono state pianificate per migliorare le prestazioni in vista della gara, che si svolgerà sulla pista canadese. La presenza di queste novità è stata annunciata ufficialmente prima dell’evento.

La scuderia Mercedes sta dominando il mondiale e prepara un massiccio pacchetto di novità tecniche per il Gran Premio del Canada con la possibilità di mettere fuori causa la concorrenza. La squadra di Brackley si presenterà in Canada con una veste tutta nuova. La Mercedes vuole ribadire la propria superiorità. Il team guidato da Toto Wolff porta a Montreal il primo vero pacchetto aerodinamico firmato da Simone Resta. Ma non è finita perchè il lavoro in galleria del vento potrebbe garantire alla Mercedes un miglioramento stimato intorno ai tre decimi al giro. Ma quali saranno le novità? Gli aggiornamenti coinvolgono l’ala anteriore, il peso e le partenze.🔗 Leggi su Sportface.it

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