Il secondo appuntamento del campionato di Formula 1 si svolge a Shanghai, dove si svolgeranno sia la Sprint sia la gara principale. La gara di Shanghai rappresenta anche la prima delle sei tappe brevi previste per il 2026. La copertura televisiva e streaming della manifestazione è disponibile in diverse modalità per gli appassionati che vogliono seguire gli eventi in diretta.

A pochi giorni dal debutto stagionale di Melbourne, in Australia, è arrivato il momento di scendere di nuovo in pista per i protagonisti del mondiale 2026 di Formula 1. In questo weekend per la massima categoria delle quattro ruote ci sarà infatti il Gran Premio della Cina, in programma sul circuito di Shanghai da venerdì 13 a domenica 15 marzo. La prima tappa del campionato è stata l'occasione per iniziare a familiarizzare con il nuovo regolamento, visto che le monoposto sono più corte, più strette, più leggere e i piloti usano l'aerodinamica attiva, cioè aprono quando vogliono i flap anteriori e posteriori sui principali tratti dritti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming

