Il quarto appuntamento del campionato di Formula 1 si svolge a Miami, segnando il primo evento dopo una lunga pausa. Gli orari delle sessioni di prove, qualifiche, Sprint e gara sono stati comunicati, e la trasmissione sarà disponibile sia in tv che in streaming. Gli appassionati potranno seguire gli appuntamenti in diretta sui canali dedicati e tramite piattaforme online, per seguire tutte le fasi del weekend.

Dopo una lunghissima pausa di cinque settimane, anche più di quella estiva, è finalmente giunto il momento di tornare a vedere le monoposto di Formula 1 in pista. Il campionato del mondo riparte dal Nord America per disputare il quarto appuntamento stagionale, ovvero il Gran Premio di Miami, in programma sul circuito cittadino di Miami, Florida, da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Si tratta di una tappa molto importante per tutti, dato che sono rimasti fermi per la cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita a causa della guerra in Iran. Ci sono stati anche diversi cambi regolamentari nelle ultime settimane in merito all'uso dell'energia durante le qualifiche e la gara, per non incappare in incidenti come quello capitato a Suzuka tra la Haas di Oliver Bearman e l'Alpine di Franco Colapinto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming

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