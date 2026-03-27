Alle 3.30 si tengono le prove libere 3 del Gran Premio del Giappone, terza tappa del campionato di Formula 1 2026. Durante la sessione, i piloti cercano di migliorare le proprie prestazioni e raccogliere dati utili per le qualifiche. Tra i nomi in pista ci sono alcuni italiani e squadre di rilievo che cercano conferme e risultati significativi prima delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si entra nel vivo a Suzuka con la seconda giornata di gare con in programma le FP3 e le qualifiche. Nel venerdì di Suzuka le Mercedes si sono confermate le monoposto da battere sul giro secco. Nelle FP1 George Russell è stato il più veloce di tutti in 1:31.666 con appena 26 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli. L’italiano ha chiuso in seconda posizione anche le FP2 a meno di 1 decimo da Oscar Piastri. La Mclaren è stata la vera sorpresa di questo venerdì, dimostrandosi veloce dopo le grandi difficoltà del GP cinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: alle 3.30 le FP3, Antonelli cerca conferme, Ferrari per scuotersi

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