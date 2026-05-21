F1 Ferrari con novità a Barcellona e in attesa dell’ADUO

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del prossimo appuntamento di Formula 1, la scuderia Ferrari ha presentato alcune novità tecniche durante i test a Barcellona. La squadra sta seguendo il piano di sviluppo previsto, senza apportare modifiche rispetto alla tabella di marcia stabilita a Maranello. Mentre si attende l’esito di un’udienza di diritto amministrativo, la squadra mantiene il focus sulle prove e sui miglioramenti in vista delle prossime gare. La situazione resta sotto attenzione nel mondo delle corse.

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La Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo, senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, definito da Frederic Vasseur un “pacchetto e mezzo”, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del GP di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF-26 nel confronto con i rivali. Secondo quanto riportato da AutoRacer, il weekend del Montmeló vedrà l’introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all’ala anteriore. Proprio quest’ultima... 🔗 Leggi su Oasport.it

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