F1 Ferrari con novità a Barcellona e in attesa dell’ADUO

In vista del prossimo appuntamento di Formula 1, la scuderia Ferrari ha presentato alcune novità tecniche durante i test a Barcellona. La squadra sta seguendo il piano di sviluppo previsto, senza apportare modifiche rispetto alla tabella di marcia stabilita a Maranello. Mentre si attende l’esito di un’udienza di diritto amministrativo, la squadra mantiene il focus sulle prove e sui miglioramenti in vista delle prossime gare. La situazione resta sotto attenzione nel mondo delle corse.

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