LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | si riparte dopo un mese Attesa per Antonelli e Ferrari con novità

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della prima giornata del Gran Premio di Miami 2026, sesto appuntamento del campionato mondiale di Formula 1. Dopo un mese di pausa, le vetture sono tornate in pista con molte novità, tra cui le nuove versioni delle monoposto di Antonelli e della scuderia Ferrari. Seguite con noi gli sviluppi delle prove e le prime sessioni di qualificazione di questa tappa americana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito ricavato attorno alla zona dell’ Hard Rock Stadium, inizierà un fine-settimana carico di interesse e col punto di domanda legato alle avverse condizioni meteorologiche. I team, da questo punto di vista, saranno messi a dura prova. Dopo oltre un mese di stop forzato — causato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita per ragioni geopolitiche nell’area del Golfo — si riparte. La prima novità riguarda il formato del weekend. Miami ospiterà il secondo degli appuntamenti Sprint della stagione — il secondo dopo quello disputato in Cina — e questo ha imposto una riflessione immediata sulla gestione del tempo in pista.🔗 Leggi su Oasport.it

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