Ex Manifattura torri bocciate ma Officine Mak rilancia | consulenti al lavoro per i correttivi
Nella giornata del 21 maggio 2026, si è svolta un’udienza presso la Soprintendenza riguardo al progetto di riqualificazione dell’area ex Manifattura. Le torri previste nel piano di recupero sono state respinte, mentre il progetto delle Officine Mak è stato approvato con alcune richieste di modifiche. Attualmente, i consulenti sono al lavoro per apportare i correttivi necessari. La questione riguarda l’iter di riqualificazione dell’area industriale, con un intervento che coinvolge diverse parti tecniche e progettuali.
Legnano, 21 maggio 2026 – La Soprintendenza ha espresso parere favorevole sulla quasi totalità del piano di recupero dell’ex Manifattura di Legnano, il complesso industriale dismesso al centro del progetto di riqualificazione urbana promosso dalla società Officine Mak: l’unico nodo da sciogliere riguarda la componente residenziale, su cui l’ente ha formulato un giudizio negativo nell’ambito della Conferenza di servizi istruttoria. È questo aspetto che l’operatore privato impegnato nel recupero della ex Manifattura e proprietario dell’area, appunto Officina Mak, ha voluto mettere in primo piano questa settimana prendendo la parola dopo le polemiche nate all’indomani del parere espresso dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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