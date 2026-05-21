Ex Manifattura torri bocciate ma Officine Mak rilancia | consulenti al lavoro per i correttivi

Nella giornata del 21 maggio 2026, si è svolta un’udienza presso la Soprintendenza riguardo al progetto di riqualificazione dell’area ex Manifattura. Le torri previste nel piano di recupero sono state respinte, mentre il progetto delle Officine Mak è stato approvato con alcune richieste di modifiche. Attualmente, i consulenti sono al lavoro per apportare i correttivi necessari. La questione riguarda l’iter di riqualificazione dell’area industriale, con un intervento che coinvolge diverse parti tecniche e progettuali.

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