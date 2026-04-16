Bergamo Next Level 2026 | le Officine del futuro entrano nel vivo tra manifattura lavoro e innovazione

Giovedì 16 aprile si è aperta a Bergamo la rassegna Bergamo Next Level 2026, promossa dall’Università locale. L’evento, che si protrarrà fino al 17 aprile, coinvolge ricercatori, imprese, istituzioni e territorio sui temi della trasformazione economica e sociale. La manifestazione si concentra sulle “Officine del futuro,” con interventi e discussioni legati a manifattura, lavoro e innovazione.

È entrata nel vivo giovedì 16 aprile Bergamo Next Level 2026, la rassegna promossa dall’Università degli studi di Bergamo che fino al 17 aprile mette in dialogo ricerca, imprese, istituzioni e territorio sui grandi temi della trasformazione economica e sociale. Dopo l’apertura di ieri, la giornata odierna ha posto al centro il cuore produttivo bergamasco, con un focus su manifattura e lavoro. In uno scenario segnato da transizione tecnologica, sostenibilità e instabilità globale, l’industria manifatturiera è stata al centro del dibattito come leva strategica per la competitività e la coesione sociale. I dati più recenti della Camera di...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Bergamo Next Level: 11 eventi gratuiti tra IA, innovazione e futuroL’Università di Bergamo organizza dal 15 al 17 aprile la sesta edizione della rassegna Bergamo Next Level, un appuntamento che aprirà le porte... Leggi anche: Bergamo Next Level: tre giorni tra innovazione, ricerca e territorio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo; Bergamo Next Level; Bergamo Next Level 2026, tre giorni di conferenze e workshop parlando di Officine del Futuro; Bergamo Next Level: evento sul turismo accessibile in collaborazione con la Provincia. Bergamo Next Level 2026: le Officine del futuro entrano nel vivo tra manifattura, lavoro e innovazioneConclusa la giornata dedicata all’industria: confronto su competenze, tecnologie e nuove relazioni industriali ... bergamonews.it Bergamo Next Level: dialogo tra Università, imprese e territorioDal 15 al 17 aprile, all'Università di Bergamo il ciclo di incontri per comprendere la contemporaneità attraverso il patrimonio culturale, innovazione, meccatronica e salute ... bergamonews.it Il pioniere belga dell’intelligenza artificiale ospite a Bergamo Next Level. L'intervista: "I rischi dell'IA La dipendenza organizzativa. Gli studenti sviluppino le competenze dell'anima" facebook Alla sesta edizione Bergamo Next Level anche “Officine diffuse della Cultura” tavola rotonda che invita a leggere #Bergamo come una città in trasformazione, in cui i luoghi della cultura diventano spazi aperti, dinamici e capaci di generare connessioni bergam x.com