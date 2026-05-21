Ex Manfredonia Pezzella Fasano in pole

Nell’ambito della squadra Fasano, si discute attualmente sulla scelta dell’allenatore. La società sta considerando vari candidati per coprire il ruolo di tecnico, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La situazione rimane aperta, con più nomi sotto valutazione e nessun accordo concluso. La ricerca del nuovo allenatore interessa molto, dato che la posizione è ancora vacante e la società sta analizzando attentamente le opzioni disponibili.

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In casa Fasano tiene banco il rebus allenatore. Il club biancazzuro, infatti, starebbe valutando diversi profili per la panchina. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoCalcioPuglia, il nuovo nome sarebbe quello di Luigi Pezzella. Quello di Pezzella, però, non sarebbe l’unico nome sondato dalla dirigenza fasanese: secondo quanto raccolto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ex Manfredonia Pezzella, Fasano in pole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia Calcio, si continuerà con Pezzella?Secondo Notiziario Calcio al momento il Manfredonia Calcio non ha in mente un nuovo allenatore: la priorità è quella di dare continuità al progetto... Manfredonia, ufficiale l’addio con Gigi PezzellaIl Manfredonia Calcio comunica che il rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Luigi Pezzella non proseguirà nella prossima... MANFREDONIA CIARAMELLA Manfredonia, Ciaramella in pole per la panchina dopo l’addio di PezzellaL’allenatore campano risulterebbe al momento in pole position per raccogliere l’eredità tecnica lasciata da Pezzella ... statoquotidiano.it Un ex biancoverde allenerà il Manfredonia in DLuigi Pezzella che ha vestito la casacca biancoverde nella stagione 2011/12 e 2012/13 allenerà quest'anno in serie D. Per lui un contratto con la compagine pugliese del Manfredonia. Ecco la nota del ... msn.com