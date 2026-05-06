Il Manfredonia Calcio al momento non sta cercando un nuovo allenatore. La società intende mantenere la guida tecnica attuale, avviata lo scorso anno con Pezzella in panchina. La decisione di proseguire con l’attuale allenatore sembra essere la priorità, mentre non ci sono ancora indicazioni su eventuali cambiamenti o rinnovi. La situazione resta invariata fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Secondo Notiziario Calcio al momento il Manfredonia Calcio non ha in mente un nuovo allenatore: la priorità è quella di dare continuità al progetto tecnico avviato la scorsa estate con Pezzella in panchina. La scelta di continuare con Pezzella rappresenterebbe il primo tassello fondamentale per alzare l’asticella nel prossimo. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, si continuerà con Pezzella?

Notizie correlate

Manfredonia, che stangata per Pezzella: 4 giornate di squalificaIl Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di...

Manfredonia, Pezzella: “Questa piazza ci ha trascinato”Mister Pezzella ai microfoni de IlSipontino dopo la salvezza e la festa al Miramare: "Questa piazza ci ha trascinato, abbiamo sempre dato il massimo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tabellino partita Nola 1925 vs Manfredonia Calcio 1932; Salvezza Manfredonia Calcio, la Marca: Un grazie a società e ai tifosi; LA MARCA MANFREDONIA Manfredonia salvo in Serie D, La Marca: Un grazie a società e tifosi; Tabellino partita Afragolese vs Manfredonia Calcio 1932.

LA MARCA MANFREDONIA Manfredonia salvo in Serie D, La Marca: Un grazie a società e tifosiA sottolineare il traguardo raggiunto è il sindaco Domenico La Marca, che ha voluto ringraziare squadra, società e tifoseria ... statoquotidiano.it

Manfredonia Calcio, il saluto di capitan Giacobbe all’ultima in casaCara Manfredonia, sono trascorsi tre anni da quando ci siamo conosciuti. Era un caldo pomeriggio d’agosto e tu mi accoglievi tra le tue braccia. Da quel momento sei stata la mia casa, il mio porto si ... manfredonianews.it

|| 3^ Edizione Della Festa del Calcio Giovanile di Capitanata Ieri pomeriggio presso la Sala Delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” del Comune di Manfredonia, si sono svolti i sorteggi per gli accoppiamenti della fase finale delle seguenti categorie: Under 14 - U - facebook.com facebook