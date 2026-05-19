Manfredonia ufficiale l’addio con Gigi Pezzella

Il Manfredonia Calcio ha annunciato che l’accordo con l’allenatore della prima squadra non sarà rinnovato per la prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto professionale con Luigi Pezzella, senza indicare altre spiegazioni o dettagli aggiuntivi. La decisione riguarda esclusivamente il settore tecnico del club, lasciando aperta la ricerca di un nuovo allenatore. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora da parte dell’allenatore stesso.

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Il Manfredonia Calcio comunica che il rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Luigi Pezzella non proseguirà nella prossima stagione sportiva. A Mister Pezzella vanno i ringraziamenti per la passione e il lavoro svolto, culminato con il raggiungimento dell’obiettivo stagionale della salvezza, e per il contributo umano e tecnico. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, ufficiale l’addio con Gigi Pezzella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Manfredonia Calcio, si continuerà con Pezzella?Secondo Notiziario Calcio al momento il Manfredonia Calcio non ha in mente un nuovo allenatore: la priorità è quella di dare continuità al progetto... Manfredonia, che stangata per Pezzella: 4 giornate di squalificaIl Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di...