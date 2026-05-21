Ex Lsu e precari la Confael sospende i sit in a Palazzo dei Normanni

La Confael Autonomie Locali ha annunciato la sospensione delle manifestazioni previste davanti a Palazzo dei Normanni. La decisione arriva dopo aver comunicato l’interruzione delle proteste che coinvolgevano ex Lsu e lavoratori precari. La segreteria dell’associazione ha reso nota questa scelta, senza specificare eventuali motivazioni o tempi di ripresa. La sospensione riguarda le iniziative di protesta già pianificate e si inserisce nel quadro delle attività dell’organizzazione.

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