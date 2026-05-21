Ex Fibronit il parco della Rinascita vede il traguardo | Lavori al 90% e 420 alberi piantati

Nel quartiere Japigia, il parco della Rinascita, ex Fibronit, sta per concludere i lavori di riqualificazione. Le opere strutturali sono state completate al 90% e sono stati piantati i primi 420 alberi. La fase finale dei lavori sta procedendo, portando il progetto verso il completamento. La ristrutturazione prevede interventi su diverse aree all’interno dello spazio, che ora si avvicina alla sua riapertura ufficiale. La conclusione delle operazioni è prevista a breve.

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Le opere strutturali, all'interno dello spazio riqualificato nel quartiere Japigia, sono ormai completate per il 90%, sono stati piantati i primi 420 alberi: i lavori sono entrati nella fase finale. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul cantiere per la. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Parco del Ticino: piantati 6.000 alberi per il nuovo Bosco degli Chef Parco Fontanili. Piantati alberi grano e linoSi scrive Lot e si legge Landscape of Tomorrow (il paesaggio di domani): è il progetto di Legambiente Lombardia che nei giorni scorsi ha fatto tappa... Ex Fibronit a Bari, l'annuncio di Leccese: Entro luglio la fase finale dei lavori nel parco della RinascitaSpero che entro un mese e mezzo si possa arrivare alla fase finale dei lavori di realizzazione del parco della Rinascita, sui suoli della ex Fibronit di Bari, ci saranno poi dei dettagli dei quali ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, 700mila euro dalla Regione Puglia per il Parco della Rinascita: partono le piantumazioni nell’ex FibronitLa Regione Puglia ha stanziato 700mila euro a favore del Comune di Bari come anticipazione dell’intero finanziamento di 3,5 milioni per la piantumazione del Parco multifunzionale nell’area dell’ex ... lagazzettadelmezzogiorno.it