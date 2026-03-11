Nel parco dei Fontanili di Rho, Legambiente Lombardia ha portato avanti il progetto Landscape of Tomorrow, conosciuto anche come Lot. Durante l'evento, sono stati piantati alberi di grano e lino, coinvolgendo attivamente la comunità locale. L'iniziativa mira a trasformare il paesaggio attraverso interventi di riqualificazione ambientale e culturale.

Si scrive Lot e si legge Landscape of Tomorrow (il paesaggio di domani): è il progetto di Legambiente Lombardia che nei giorni scorsi ha fatto tappa nel parco dei Fontanili di Rho. È qui che volontari e un gruppo di agronomi hanno dato vita a un nuovo filare di alberi, composto da una cinquantina fra salici da vimini, gelsi bianchi e cornioli, oltre a una semina di consolida fra una pianta e l’altra. Le aree ai lati del filare sono state seminate con lino, grano saraceno e il trifoglio incarnato, tutte specie erbacee non irrigue, rustiche e con valore ambientale ed educativo. Queste specie in primavera daranno una fioritura vistosa e ornamentale e contribuiranno al miglioramento estetico fornendo al contempo stesso nutrimento per le specie presenti e habitat per gli insetti impollinatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parco Fontanili. Piantati alberi grano e lino

