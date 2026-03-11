Parco Fontanili Piantati alberi grano e lino

Da ilgiorno.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel parco dei Fontanili di Rho, Legambiente Lombardia ha portato avanti il progetto Landscape of Tomorrow, conosciuto anche come Lot. Durante l'evento, sono stati piantati alberi di grano e lino, coinvolgendo attivamente la comunità locale. L'iniziativa mira a trasformare il paesaggio attraverso interventi di riqualificazione ambientale e culturale.

Si scrive Lot e si legge Landscape of Tomorrow (il paesaggio di domani): è il progetto di Legambiente Lombardia che nei giorni scorsi ha fatto tappa nel parco dei Fontanili di Rho. È qui che volontari e un gruppo di agronomi hanno dato vita a un nuovo filare di alberi, composto da una cinquantina fra salici da vimini, gelsi bianchi e cornioli, oltre a una semina di consolida fra una pianta e l’altra. Le aree ai lati del filare sono state seminate con lino, grano saraceno e il trifoglio incarnato, tutte specie erbacee non irrigue, rustiche e con valore ambientale ed educativo. Queste specie in primavera daranno una fioritura vistosa e ornamentale e contribuiranno al miglioramento estetico fornendo al contempo stesso nutrimento per le specie presenti e habitat per gli insetti impollinatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

parco fontanili piantati alberi grano e lino
© Ilgiorno.it - Parco Fontanili. Piantati alberi grano e lino

Articoli correlati

Il futuro parco della Rinascita nell'ex Fibronit: piantati i primi alberi, presto i lavori per l'anfiteatroLe strutture reticolari in acciaio per le coperture dei campi sportivi sono state posizionate, così come sono stati tracciati i percorsi e gli spazi...

Il piano per le Acque. Piantati 19 nuovi alberi nel cuore del parco : "Diamo valore all’area"Entra nel vivo il piano di messa a dimora dei nuovi alberi annunciato nei giorni scorsi dal Comune a fronte dei tanti abbattimenti (con relativo...

Tutti gli aggiornamenti su Parco Fontanili

Argomenti discussi: Cinquanta nuovi alberi piantati a Rho dal progetto LOT per migliorare l’ambiente, educare e restituire bellezza.

A Rho un nuovo filare di alberi al Parco dei Fontanili con il progetto LOTNuove piantumazioni e semine nel Parco dei Fontanili: il progetto LOT punta al recupero del paesaggio rurale e alla biodiversità ... legnanonews.com

Al via nel parco dei Fontanili i corsi per coltivare l’ortoTre appuntamenti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nel parco dei Fontanili di Rho per imparare a coltivare l’orto. Al... Tre appuntamenti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche ... ilgiorno.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.