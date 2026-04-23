Nella Riserva San Massimo del Parco del Ticino sono stati piantati oltre 6.000 alberi nel progetto denominato Bosco degli Chef. La iniziativa coinvolge chef noti come Diego Rossi e Cesare Battisti, che supportano la tutela della biodiversità della zona attraverso questa operazione. L’intervento fa parte di un’attività di rinverdimento e conservazione ambientale promossa nella riserva naturale.

? Cosa sapere Oltre 6.000 alberi piantati nella Riserva San Massimo del Parco del Ticino.. Chef come Diego Rossi e Cesare Battisti sostengono la biodiversità della tenuta.. Oltre 6.000 nuovi alberi, tra querce, pioppi e ontani, sono stati piantati nelle scorse settimane all’interno di 600 ettari della Riserva San Massimo nel Parco del Ticino per dare vita al Bosco degli Chef. Questa iniziativa nasce come risposta concreta alla Giornata Mondiale della Terra, una ricorrenza che dal 1970 coinvolge circa un miliardo di persone e 192 Paesi nel riflettere sulla fragilità del nostro pianeta. Lontano dai semplici simboli, il progetto mira a trasformare la preoccupazione ambientale in azioni tangibili, creando nuove aree boschive in zone che fino a poco tempo fa erano rimaste incolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco del Ticino: piantati 6.000 alberi per il nuovo Bosco degli Chef

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