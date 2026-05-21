Ex Distretto Militare riaffiorano tracce dell' antico convento francescano | trovati ambienti ipogei e reperti ossei
Durante le indagini nell’ex Caserma Oddone di via Fuiani sono stati scoperti ambienti ipogei e reperti ossei che risalgono all’antico convento francescano. Le ricerche, condotte nell’ambito dei progetti ‘Polo Museale Giordaniano’ e ‘Studentato Adisu’, coinvolgono interventi finanziati con diversi milioni di euro provenienti dai fondi CIS Capitanata e FSC. Le operazioni di scavo e analisi sono ancora in corso, con l’obiettivo di recuperare e documentare le tracce storiche del complesso.
Le attività di indagine all’interno del compendio immobiliare dell’ex Caserma Oddone di via Fuiani, nell’ambito degli interventi ‘Polo Museale Giordaniano’ (finanziato per 7 milioni di euro attraverso il CIS Capitanata) e ‘Studentato Adisu’ (finanziato attraverso 20 milioni di euro con FSC –. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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