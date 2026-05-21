Ex Distretto Militare riaffiorano tracce dell' antico convento francescano | trovati ambienti ipogei e reperti ossei

Durante le indagini nell’ex Caserma Oddone di via Fuiani sono stati scoperti ambienti ipogei e reperti ossei che risalgono all’antico convento francescano. Le ricerche, condotte nell’ambito dei progetti ‘Polo Museale Giordaniano’ e ‘Studentato Adisu’, coinvolgono interventi finanziati con diversi milioni di euro provenienti dai fondi CIS Capitanata e FSC. Le operazioni di scavo e analisi sono ancora in corso, con l’obiettivo di recuperare e documentare le tracce storiche del complesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui