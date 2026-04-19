Sulle tracce di San Francesco 30 studenti dell' Università di Ancona al lavoro nel convento francescano di Santa Croce

Trenta studenti dell’Università di Ancona stanno partecipando a un progetto di studio presso il convento francescano di Santa Croce, situato a Villa Verucchio, in provincia di Rimini. I giovani stanno svolgendo attività di ricerca e manutenzione all’interno della storica struttura, che si trova in un’area legata alla figura di San Francesco. L’intervento fa parte di un’iniziativa educativa volta a approfondire il patrimonio storico e culturale del luogo.