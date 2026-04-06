L'albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo riapre le sue porte a Pasqua, segnando l'inizio della decima stagione di attività. Dopo la pausa invernale, l'hotel si prepara ad accogliere i visitatori con un calendario di eventi e iniziative provenienti da diversi Paesi. La struttura si conferma punto di riferimento per chi cerca ospitalità nel territorio, offrendo servizi e proposte legate a progetti internazionali.

Oltre ad essere aperta a famiglie, pellegrini, cicloturisti e studenti, la struttura per i prossimi mesi ospiterà anche diversi progetti europei Gestito da Fulvia Damiani e Paolo Camprini, la struttura quest'anno entra ufficialmente nella sua decima stagione alberghiera. “Sono stati anni avventurosi e coraggiosi – sottolineano i gestori – che ci hanno permesso di crescere non soltanto dal punto di vista professionale ma anche umano, rafforzando i legami con la comunità e il territorio. Questa decima stagione rappresenta per noi un passaggio importante, che vogliamo condividere con chi in questi anni ha sostenuto, soggiornato e vissuto il convento”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al via la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco di VelletriSabato 7 marzo 2026 a Velletri sarà inaugurato il cantiere per la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco, noto anche come Casermaccia.

Arte e genetica: laboratorio gratuito all'ex Convento San FrancescoCosa si nasconde dietro lo sguardo enigmatico della Gioconda? E se quegli occhi, quel volto, quella postura celassero indizi clinici che per secoli...

Temi più discussi: L'albergo Antico Convento San Francesco apre la sua decima stagione all'insegna dell'ospitalità; La stagione degli eventi all’Antico Convento San Francesco; Bagnacavallo: tra ospitalità ed eventi parte la decima stagione dell’Albergo Antico Convento San Francesco; Il ristorante col panorama più spettacolare su Firenze sta a Fiesole. E finalmente riapre.

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Bagnacavallo: la decima stagione dell’Albergo Antico Convento San Francesco tra ospitalità ed eventiLaboratori, incontri e manifestazioni, mentre si amplia anche la proposta aperitivo, disponibile dal giovedì alla domenica ... ravenna24ore.it

Negli spazi dell'Antico Convento di San Francesco, ProViaggiArchitettura propone due giornate di formazione e sperimentazione sul paesaggio con la fotografa Silvia Camporesi. Teoria e pratica si alternano tra arti, letteratura e filosofia, fino alla costruzio facebook