Femminicidio di Spoleto chiesti 30 anni per l'uomo che ha strangolato Laura Papadia perché voleva un figlio

In un procedimento penale legato a un femminicidio avvenuto a Spoleto, la pubblica accusa ha richiesto una condanna a 30 anni di reclusione per l'imputato, accusato di aver strangolato una donna. La motivazione addotta riguarda il desiderio di maternità della vittima, che, secondo la ricostruzione, avrebbe voluto avere un figlio con l'uomo che l'ha uccisa, nonostante la relazione tra i due fosse ormai compromessa.