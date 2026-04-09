Femminicidio di Spoleto chiesti 30 anni per l'uomo che ha strangolato Laura Papadia perché voleva un figlio
In un procedimento penale legato a un femminicidio avvenuto a Spoleto, la pubblica accusa ha richiesto una condanna a 30 anni di reclusione per l'imputato, accusato di aver strangolato una donna. La motivazione addotta riguarda il desiderio di maternità della vittima, che, secondo la ricostruzione, avrebbe voluto avere un figlio con l'uomo che l'ha uccisa, nonostante la relazione tra i due fosse ormai compromessa.
Secondo la ricostruzione dell’accusa, l'assassino "non ha ucciso solo un essere umano, ma il sogno di maternità di una donna sana, Laura, che desiderava avere un figlio con lui, l'uomo che amava malgrado tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Femminicidio di Spoleto, la Procura chiede trenta anni per l'uomo che ha strangolato Laura Papadia
L'omicidio di Laura Papadia: uccise la moglie perché non voleva un figlio, marito a giudizioNicola Gianluca Romita, l’uomo accusato di avere ucciso la donna palermitana, nega di ricordare la mattina del delitto: la difesa invoca l’incapacità...