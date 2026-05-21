Every Brilliant Thing e Il Presidente Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro al Teatro India
Il regista Fabrizio Arcuri torna al Teatro India con due spettacoli che offrono uno sguardo sul presente e sulle pieghe della nostra storia, affidando l’interpretazione a Filippo Nigro, anche co-regista del racconto autobiografico di Duncan Macmillan sulla lotta contro la depressione in Every. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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