Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro portano in scena il dittico Every Brilliant Thing e Il Presidente – 26 – 30 maggio 2026 al Teatro India

Dal 26 al 31 maggio 2026, il Teatro India ospiterà la rappresentazione di due spettacoli, “Every Brilliant Thing” e “Il Presidente”. La messa in scena vede protagonisti Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, con esibizioni previste dal 26 al 28 maggio alle ore 20:00. La rassegna si svolge nel rispetto del calendario stabilito, offrendo al pubblico un’occasione per assistere a queste produzioni teatrali. La programmazione si concentra sulla prima settimana di giugno, con date e orari specifici.

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Teatro India 26 – 31 maggio 2026 26 – 28 maggio ore 20:00 Every Brilliant Thing Le cose per cui vale la pena vivere di Duncan Macmillan con Johnny Donahoe traduzione Michele Panella regia Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro con Filippo Nigro aiuto regia Antonietta Bello oggetti di scena Elisabetta Ferrandino foto di Alessandro Calvi produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG Sardegna Teatro 29-30 maggio ore 20:00 – 31 maggio ore 18:00 Il Presidente di Davide Carnevali regia Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro con Filippo Nigro scenografia Luigina Tusini foto di Alice Durigatto si ringrazia per gli abiti Pignatelli si ringraziano Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Carrozzerie n. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro portano in scena il dittico “Every Brilliant Thing” e “Il Presidente” – 26 – 30 maggio 2026 al Teatro India ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Il Presidente" al Cinema Teatro Astra con Filippo NigroScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Filippo Nigro arriva... Leggi anche: A teatro un omaggio al mondo interiore degli adolescenti: il Testori ospita "Every brilliant thing"