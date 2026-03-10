Il Presidente al Cinema Teatro Astra con Filippo Nigro
Venerdì 13 marzo alle 21, il Cinema Teatro Astra ospiterà Filippo Nigro nello spettacolo
Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Filippo Nigro arriva al Cinema Teatro Astra con l’unica tappa veneta de Il Presidente. In scena venerdì 13 marzo, alle ore 21, un’intensa riflessione sui temi del potere, della fragilità umana e delle responsabilità che accompagnano il ruolo di un leader. Diretto dallo stesso Nigro insieme a Fabrizio Arcuri, tra i registi più autorevoli della scena contemporanea, lo spettacolo si basa sul testo Confessione di un ex presidente di Davide Carnevali, artista associato del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e firma riconosciuta della drammaturgia europea. 🔗 Leggi su Veronasera.it
