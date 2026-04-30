Evade dai domiciliari a Parma e tenta furti | arrestato

Da parmatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo agli arresti domiciliari a Parma è stato arrestato dopo aver tentato di introdursi in diversi appartamenti forzando le finestre con una spranga. La sua attività è stata notata da una vicina, che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e l’hanno fermato prima che potesse portare a termine i tentativi di furto.

Ha tentato di entrare in alcuni appartamenti forzando le finestre con una spranga ma una vicina lo ha visto e ha chiamato la polizia, facendolo arrestare. E' successo ieri mattina nel quartiere di Genova San Fruttuoso. In manette è finito un uomo di 38 anni, albanese. E' accusato di tentato furto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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