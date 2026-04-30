Evade dai domiciliari a Parma e tenta furti | arrestato

Un uomo agli arresti domiciliari a Parma è stato arrestato dopo aver tentato di introdursi in diversi appartamenti forzando le finestre con una spranga. La sua attività è stata notata da una vicina, che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti e l’hanno fermato prima che potesse portare a termine i tentativi di furto.

Ha tentato di entrare in alcuni appartamenti forzando le finestre con una spranga ma una vicina lo ha visto e ha chiamato la polizia, facendolo arrestare. E' successo ieri mattina nel quartiere di Genova San Fruttuoso. In manette è finito un uomo di 38 anni, albanese. E' accusato di tentato furto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Catania, 36enne evade dai domiciliari e tenta furto in un appartamento: arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Il tentativo di furto nella notte La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 36 anni originario di Catania che, nei giorni... Napoli, evade dai domiciliari e tenta la fuga: arrestato 37enne di MaranoNotte di controlli a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne di Marano con l’accusa di evasione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Evade dai domiciliari, agenti lo aspettano e arrestano anche un suo amico; Scampia: evade dai domiciliari e trovato in possesso di droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato; Evade dai domiciliari per commettere un furto, 28enne arrestato in flagranza dai Carabinieri di Alcamo; VIOLA LE PRESCRIZIONI ED EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO 21ENNE. Evade dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronicoNonostante il braccialetto elettronico, evade dai arresti domiciliari e viene trovato in possesso di droga. Per questo è stato arrestato e portato in carcere. A eseguire l’ordinanza di aggravamento de ... civonline.it Bologna, aggredisce due agenti dopo essere evaso dai domiciliari: arrestatoUn uomo di 34 anni di origini marocchine, la sere del 25 aprile scorso è stato avvicinato dalla polizia per un controllo nel piazzale est della stazione centrale di Bologna. L’uomo, però, avrebbe dovu ... notizie.it Evade per andare al pranzo di Pasqua con la famiglia e lascia un biglietto: «Torno subito» Il 54enne scontava la pena ai domiciliari nel Sassarese. Il giudice non lo rimanda in carcere: «Non è pericoloso» - facebook.com facebook Uno evade dai domiciliari, l'altro è in possesso di sostanze e 800 euro: due arresti in poche ore x.com