Reggio | auto rubata e carta di debito arrestato un 31enne di Parma

Lunedì 9 marzo 2026 a Reggio Emilia, durante un controllo di routine, è stato arrestato un uomo di 31 anni residente a Parma. L'uomo, già soggetto a divieto di ritorno nel territorio reggiano, è stato fermato mentre si trovava nelle vie della città. Durante le verifiche, sono state trovate una macchina rubata e una carta di debito.

Un controllo di routine svoltosi lunedì 9 marzo 2026 nelle vie di Reggio Emilia ha portato all’arresto di un trentunenne residente a Parma, già sottoposto a divieto di ritorno nel territorio reggiano. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un veicolo in transito in via Fermi, scoprendo che l’automobile era stata rubata e che a bordo viaggiasse anche una carta di debito sottratta. Il giovane parmigiano si trova ora denunciato per ricettazione e per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. La dinamica dell’intervento e le violazioni multiple. L’azione delle forze dell’ordine è scaturita da un normale blocco stradale effettuato dai militari della Compagnia di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

