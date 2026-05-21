Europei tiro con l’arco oggi | orari 21 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolgono le gare degli Europei di tiro con l’arco a Antalya, con gli atleti in diverse specialità in arrivo alla fase più intensa del torneo. Le competizioni continuano senza interruzioni, coinvolgendo atleti provenienti da vari paesi europei. Sono previsti orari specifici per le gare del 21 maggio, con copertura anche in diretta televisiva e streaming online. Tra le squadre in gara ci sono anche gli italiani, pronti ad affrontare le fasi decisive della competizione.

Proseguono senza sosta gli Europei 2026 di tiro con l’arco, che piano piano ad Antalya iniziano a entrare nella loro fase più calda in tutti i tornei in programma e in tutte le specialità in agenda. In questo giovedì 21 maggio sarà il momento delle gare a squadre e di Mixed Team, sia per l’arco ricurvo sia per l’arco compound, con l’Italia che proverà a fare più strada possibile partendo dagli ottavi per arrivare sino alle semifinali e di conseguenza alla zona medaglie. Nel ricurvo: la squadra maschile formata da Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Federico Musolesi p artirà dagli ottavi di finale con l’intento di superare la Bulgaria, eventualmente poi ai quarti si troverà sul percorso la vincente di Gran Bretagna-Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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