Europei tiro con l’arco oggi | orari 20 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi si svolgono gli Europei di tiro con l’arco del 2026, con le gare che seguono i ranking round di ricurvo e compound. Dopo aver stabilito i tabelloni delle diverse categorie, si passano alle fasi di eliminazione diretta. Sono previsti orari specifici per le competizioni, con la trasmissione in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. Gli atleti italiani sono in gara, pronti a confrontarsi nelle prime sfide ad eliminazione.

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Dopo i ranking round di ricurvo e compound, gli Europei 2026 di tiro con l’arco non si fermano. Delineati i tabelloni delle varie categorie è il momento di iniziare a giocarsi la posta in palio con i primi scontri diretti. In questo mercoledì 20 maggio si partirà dalle gare a squadre per poi proseguire con i testa a testa dei tornei individuali. L’Italia avrà in gara per quanto riguarda il ricurvo: Matteo Borsani, che nei 124esimi di finale attenderà il vincente del match fra lo slovacco Sotak e lo svedese Sjoberg, e Federico Musolesi, che nei 148 di finale si scontrerà con lo slovacco Peter Borovsky e poi eventualmente con il vincente del match fra il bulgaro Atanas Petrov e il finlandese Annti Tekoniemi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei tiro con l’arco oggi: orari 20 maggio, tv, streaming, italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Europei tiro con l’arco oggi: orari 19 maggio, tv, streaming, italiani in gara Europei taekwondo 2026 oggi: orari 11 maggio, tv, streaming, italiani in garaComincia oggi a Monaco di Baviera il percorso della spedizione azzurra in occasione dei Campionati Europei di taekwondo 2026, primo grande evento... Manca sempre meno all'appuntamento dell’anno per l'Italia del tiro con l'arco. Da lunedì 18 a domenica 24 maggio, saranno 12 gli azzurri di ricurvo e compound che parteciperanno ai Campionati Europei di Antalya. Approfondisci qui shorturl.at/bYrBz x.com Europei tiro con l’arco oggi: orari 19 maggio, tv, streaming, italiani in garaAntalya è pronta ad ospitare gli Europei 2026 di tiro con l'arco. L'evento continentale inizierà oggi subito con i ranking round di arco ricurvo e arco ... oasport.it Tiro con l’arco: Godano e Roner fra i migliori dopo il ranking round di compound agli EuropeiProsegue senza sosta la giornata inaugurale degli Europei 2026 di tiro con l'arco ad Antalya. Sulle linee di tiro turche, dopo il ranking round di arco ... oasport.it