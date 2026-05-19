Europei tiro con l’arco oggi | orari 19 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi prende il via a Antalya la competizione europea di tiro con l’arco 2026. La giornata si apre con i ranking round di arco ricurvo e arco compound, che definiranno le teste di serie per i tornei successivi. Gli incontri di qualificazione preparano il terreno per le fasi a eliminazione diretta, che coinvolgeranno sia le gare individuali che quelle a squadre e in Mixed Team. L’evento, trasmesso anche in diretta televisiva e streaming, coinvolge atleti di diversi paesi europei.

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Antalya è pronta ad ospitare gli Europei 2026 di tiro con l’arco. L’evento continentale inizierà oggi subito con i ranking round di arco ricurvo e arco compound che andranno a d “apparecchiare” poi il tavolo per i tabelloni dei tornei individuali, a squadre e in Mixed Team. Italia presente sulle linee di tiro turche con tutti i suoi effettivi. Ben 12 elementi: 6 nel ricurvo, 3 uomini e 3 donne, 6 nel compound, con medesima divisione. Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco per il ricurvo, Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello, Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Nicole Moccia per il compound. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei tiro con l’arco oggi: orari 19 maggio, tv, streaming, italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Europei judo 2026 oggi: orari 19 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 19 aprile, quarta e ultima giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Europei judo 2026 oggi in tv: orari domenica 19 aprile, streaming, italiani in garaOggi, domenica 19 aprile, quarta e ultima giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Manca sempre meno all'appuntamento dell’anno per l'Italia del tiro con l'arco. Da lunedì 18 a domenica 24 maggio, saranno 12 gli azzurri di ricurvo e compound che parteciperanno ai Campionati Europei di Antalya. Approfondisci qui shorturl.at/bYrBz x.com Calendario Europei tiro con l’arco 2026: orari, programma, tv, streamingIl momento tanto atteso è arrivato. Gli Europei 2026 di tiro con l'arco stanno per partire: dal 19 al 24 maggio via all'azione sulle linee di tiro turche ... oasport.it Tiro con l’arco: arrivano gli Europei, Italia chiamata a lanciare segnaliDopo la chiusura della stagione indoor e i primi due atti della Coppa del Mondo 2026, il calendario internazionale del tiro con l'arco accende nuovamente ... oasport.it