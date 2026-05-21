Europa League l’Aston Villa domina la finale | Friburgo battuto 3-0

Nella finale dell’Europa League disputata al Besiktas Park di Istanbul, l’Aston Villa ha battuto il Friburgo con un risultato di 3-0. La squadra inglese ha mostrato un gioco compatto e deciso, segnando tre reti e mantenendo il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un confronto intenso e combattuto. La vittoria permette all’Aston Villa di aggiudicarsi il trofeo europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ Aston Villa vince l’Europa League e si prende una notte da consegnare alla propria storia. Nella finale disputata al Besiktas Park di Istanbul, in Turchia, la squadra di Unai Emery ha battuto il Friburgo 3-0, imponendo ritmo, qualità e maturità nei momenti decisivi della partita. Il primo tempo è rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti, poi l’Aston Villa ha colpito con precisione. Al 41’ gli inglesi hanno sbloccato la finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo: schema ben costruito, cross di Rogers e conclusione al volo di Tielemans, lasciato troppo libero in area. Il centrocampista ha battuto Atubolu e ha portato avanti i Villans. Il colpo più pesante è arrivato pochi minuti dopo, nel recupero della prima frazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAMPEÕES! ASTON VILLA DOMINA E CONQUISTA A EUROPA LEAGUE Sullo stesso argomento Europa League, vince l’Aston Villa: Friburgo battuto 3-0Istanbul (Turchia), 20 maggio 2026 - Il Besiktas Park di Istanbul è teatro della finale di Europa League che vede fronteggiarsi Friburgo e Aston... Leggi anche: L’Aston villa vince l’Europa League e domina per 0-3 il Friburgo Il principe William sempre più scatenato per il suo #AstonVilla: l'esultanza reale per la vittoria dell' #EuropaLeague x.com [Thread Pre-Match] Freiburg vs. Aston Villa (Europa League - Finale) reddit L'Aston Villa trionfa, Friburgo ko in finale: Unai Emery si conferma il Re dell'Europa LeagueLa squadra di Birmingham ha alzato al cielo il suo quarto titolo europeo: decisive le firme di Tielemans, Buendia e Rogers ... tuttosport.com Europa League, trionfa l'Aston Villa: Friburgo battuto in finale 3-0È l'Aston Villa a conquistare l’edizione 2025/2026 dell’Europa League (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT). La squadra di Emery ha battuto per 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul, grazie ai gol d ... tg24.sky.it