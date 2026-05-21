Europa League l’Aston Villa domina la finale | Friburgo battuto 3-0
Nella finale dell’Europa League disputata al Besiktas Park di Istanbul, l’Aston Villa ha battuto il Friburgo con un risultato di 3-0. La squadra inglese ha mostrato un gioco compatto e deciso, segnando tre reti e mantenendo il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, con entrambe le squadre che hanno dato vita a un confronto intenso e combattuto. La vittoria permette all’Aston Villa di aggiudicarsi il trofeo europeo.
L’ Aston Villa vince l’Europa League e si prende una notte da consegnare alla propria storia. Nella finale disputata al Besiktas Park di Istanbul, in Turchia, la squadra di Unai Emery ha battuto il Friburgo 3-0, imponendo ritmo, qualità e maturità nei momenti decisivi della partita. Il primo tempo è rimasto in equilibrio fino agli ultimi minuti, poi l’Aston Villa ha colpito con precisione. Al 41’ gli inglesi hanno sbloccato la finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo: schema ben costruito, cross di Rogers e conclusione al volo di Tielemans, lasciato troppo libero in area. Il centrocampista ha battuto Atubolu e ha portato avanti i Villans. Il colpo più pesante è arrivato pochi minuti dopo, nel recupero della prima frazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
CAMPEÕES! ASTON VILLA DOMINA E CONQUISTA A EUROPA LEAGUE
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