L'Aston Villa ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Friburgo in una partita di Europa League. Nel primo tempo, il gol arriva con un tiro al volo di Tielemans, seguito da un gol di Buendia con un mancino dalla distanza. Nel secondo tempo, Rogers chiude la partita segnando il terzo gol. La squadra inglese ha controllato il gioco e conquistato la vittoria con azioni decisive in entrambe le fasi.

I Villans sono campioni d'Europa. Prima Tielemans segna al volo, poi Buendia si inventa un mancino da fuori e infine Rogers sigla l'ultimo gol. Unai Emery sale quota a 5 Europa League in carriera L’Aston villa alza L’Europa League, Unai Emery colpisce ancora e si conferma maestro della competizione, con questa sera sono 5 i titoli nella seconda massima competizione europea. I Villans vincono e convincono contro un Friburgo troppo passivo. Stasera è andato in scena un monologo inglese, tanto da non lasciare quasi nessuna occasione agli avversari. L’Aston Villa non vinceva un trofeo europeo della Coppa dei Campioni e la Supercoppa Uefa conquistate nel 1982. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Aston villa vince l’Europa League e domina per 0-3 il Friburgo

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