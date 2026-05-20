Lunedì sera si è disputata la finale di Europa League al Besiktas Park di Istanbul, con l’Aston Villa che ha sconfitto il Friburgo per 3-0. La partita ha visto i britannici imporsi sugli avversari in una sfida che ha visto anche il confronto tra due allenatori, uno dei quali ha già vinto questa competizione quattro volte. La gara ha avuto inizio nel pomeriggio e si è conclusa con la vittoria dell’Aston Villa, che si è aggiudicata il trofeo.

Istanbul (Turchia), 20 maggio 2026 - Il Besiktas Park di Istanbul è teatro della finale di Europa League che vede fronteggiarsi Friburgo e Aston Villa e, soprattutto, Schuster contro chi come Emery la competizione l'ha già vinta 4 volte ( 3 con il Siviglia, 1 con il Villarreal ). Lo specialista si conferma tale mettendo le mani sulla competizione nella coda di un primo tempo per il resto privo di grossi sussulti: tra il 42' e il 48' segnano Tielemans e Buendia e il doppio colpo manda al tappeto i tedeschi, che vedono il passivo peggiorare al 58' quando Rogers si unisce alla festa dei Villans, che tornano a vincere in ambito internazionale dopo la Coppa dei Campioni della stagione 1981-1982 ottenuta ai danni del Bayern Monaco (mentre al neo entrato Onana non era riuscito il colpaccio, con la sua incornata a fermarsi sul palo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League, vince l’Aston Villa: Friburgo battuto 3-0

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The Final is locked-in & will face

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