Eulalio mai domo | guadagna secondi su Vingegaard grazie al traguardo volante!

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, Alec Segaert ha conquistato la vittoria in solitaria al traguardo, dopo aver superato i suoi avversari. Durante la frazione, Eulalio è riuscito ad ottenere alcuni secondi in più rispetto a Vingegaard grazie al traguardo volante. La corsa è proseguita con diversi tentativi di fuga e cambi di ritmo, fino all’arrivo di Segaert. La tappa si è conclusa senza incidenti di rilievo, con i corridori che hanno attraversato l’ultima salita prima della linea d’arrivo.

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La dodicesima tappa del Giro d’Italia si conclude con l’assolo vincente di Alec Segaert. Il corridore belga della Bahrain-Victorious si rende protagonista di un micidiale attacco in contropiede a poco più di tre chilometri dalla conclusione grazie a cui riesce a sopravanzare il gruppo e regala alla sua squadra il successo di tappa. A rendere trionfale la giornata della formazione guidata da Franco Pellizzotti è l’abbuono guadagnato da Afonso Eulalio. Il titolare della Maglia Rosa scatta infatti in prossimità del chilometro Red Bull, batte l’australiano Ben O’Connor del Team Jayco AlUla e conquista sei preziosi secondi di bonus in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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