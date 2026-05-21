Eulalio mai domo | guadagna secondi su Vingegaard grazie al traguardo volante!

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, Alec Segaert ha conquistato la vittoria in solitaria al traguardo, dopo aver superato i suoi avversari. Durante la frazione, Eulalio è riuscito ad ottenere alcuni secondi in più rispetto a Vingegaard grazie al traguardo volante. La corsa è proseguita con diversi tentativi di fuga e cambi di ritmo, fino all’arrivo di Segaert. La tappa si è conclusa senza incidenti di rilievo, con i corridori che hanno attraversato l’ultima salita prima della linea d’arrivo.

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