Giro d’Italia Ganna domina la cronometro Massa-Viareggio | Vingegaard guadagna su Eulálio ma il portoghese resta in rosa

Nella decima tappa del Giro d’Italia, lo svizzero della Netcompany Ineos si è imposto nella cronometro Massa-Viareggio con il tempo di 45 minuti e 53 secondi. L’olandese di squadra ha concluso al secondo posto a 1 minuto e 54 secondi, mentre il francese si è posizionato terzo a 1 minuto e 59 secondi. Nella stessa frazione, il danese ha guadagnato posizioni rispetto ai rivali, ma il portoghese, ancora in maglia rosa, ha mantenuto la leadership generale.

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