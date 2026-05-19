Giro d’Italia Ganna domina la cronometro Massa-Viareggio | Vingegaard guadagna su Eulálio ma il portoghese resta in rosa
Nella decima tappa del Giro d’Italia, lo svizzero della Netcompany Ineos si è imposto nella cronometro Massa-Viareggio con il tempo di 45 minuti e 53 secondi. L’olandese di squadra ha concluso al secondo posto a 1 minuto e 54 secondi, mentre il francese si è posizionato terzo a 1 minuto e 59 secondi. Nella stessa frazione, il danese ha guadagnato posizioni rispetto ai rivali, ma il portoghese, ancora in maglia rosa, ha mantenuto la leadership generale.
Lo specialista della Netcompany Ineos vince la decima tappa in 45’53”, con Arensman secondo a 1’54” e Cavagna terzo a 1’59”. Il danese si avvicina a 27" dalla maglia rosa. Filippo Ganna non lascia briciole. Lo specialista della Netcompany Ineos domina la decima tappa del Giro d’Italia 2026, la cronometro Massa-Viareggio di 42 chilometri, chiudendo la propria prova in 45’53”, un tempo che nessuno è riuscito nemmeno ad avvicinare. Secondo il compagno di squadra olandese Thymen Arensman a 1’54”, terzo il francese Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 1’59”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Filippo Ganna domina la contrarreloj inicial en la Tirreno Adriático
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