Dalla Mtb all' idolo Rui Costa E quando attaccò al presidente 5 curiosità su Eulalio

Afonso Eulálio, originario del Portogallo, ha attraversato diverse tappe della sua carriera nel ciclismo, passando dalla mountain bike alle competizioni su strada. Recentemente, ha attirato l’attenzione per aver indossato la maglia rosa nel Giro d’Italia, una conquista inattesa per un atleta con un passato da gregario. Nel corso di alcune interviste, ha anche raccontato di aver avuto uno scontro con il presidente della sua squadra. Tra curiosità e sorprese, la sua storia continua a catturare l’interesse degli appassionati.

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Da gregario designato a sorpresa del Giro d’Italia. Afonso Eulálio (nato il 30 settembre 2001 a Figueira da Foz, in Portogallo) si è preso la scena conquistando la maglia rosa e sorprendendo tutti con prestazioni oltre le aspettative. Ma chi è davvero il giovane portoghese della Bahrain Victorious? Ecco cinque curiosità che forse non conoscevate sul nuovo protagonista della corsa rosa. Afonso Eulálio è cresciuto in un piccolo paese chiamato Figueira da Foz, in Portogallo, situato a metà tra Lisbona e Oporto e circondato da percorsi ideali per la mountain bike. All’inizio andava in bici solo per divertirsi con gli amici nel weekend, poi a un certo punto nel 2019 si è spostato su strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla Mtb all'idolo Rui Costa. E quando attaccò al presidente... 5 curiosità su Eulalio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Futuro di Mourinho: il presidente del Benfica Rui Costa parla delle uscite2026-04-08 16:41:00 Giorni caldissimi in redazione! Il presidente del Benfica Rui Costa ha minimizzato le speculazioni sulla posizione di Jose... Leggi anche: Una telefonata di rara intelligenza: il retroscena di Galliani su Rui Costa (e Kakà)