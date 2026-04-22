Buffon | Pensavo fosse più facile vedere mille alieni piuttosto che l'Italia fuori dai Mondiali

L'ex capo delegazione della nazionale italiana ha commentato la recente esclusione della squadra dai Mondiali, affermando di aver pensato fosse più probabile incontrare mille alieni che vedere l’Italia fuori dalla competizione. Questa terza esclusione consecutiva ha suscitato molte reazioni e commenti nel mondo del calcio, mentre le analisi sulle cause di questa disfatta continuano ad essere al centro del dibattito pubblico.

L'ex capo delegazione della Nazionale parla della disfatta dell'Italia, esclusa per la terza volta dai Mondiali: "Se me lo avessero detto 12 anni fa non ci avrei creduto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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