Nelle ultime ore, il prezzo di Ethereum è sceso sotto i 2.150 dollari, registrando vendite record. Gli analisti osservano che il rapporto tra acquisti e vendite dei trader potrebbe dare indicazioni su una possibile inversione di tendenza. In particolare, un alto numero di posizioni short aperte potrebbe favorire un rapido recupero del valore. Questi segnali vengono monitorati attentamente dagli operatori di mercato, che cercano di capire se si tratta di un semplice calo temporaneo o di un punto di svolta.

? Punti chiave Come può il Taker Buy Sell Ratio indicare un imminente rimbalzo?. Perché l'eccesso di posizioni short potrebbe innescare una risalita improvvisa?. Quali sono i livelli di supporto critici tra i 1.900 e i 2.150 dollari?. Cosa accadrà se la pressione ribassista romperà la soglia dei 2.100 dollari?.? In Breve Taker Buy Sell Ratio su Binance sceso a 0,91 con minimi da settembre 2023.. Ethereum ha registrato una perdita di valore del 9% nell'ultimo periodo di sette giorni.. L'esperto Darkfost ipotizza un rimbalzo dovuto alla chiusura forzata delle posizioni short.. Supporto critico tra 2.100 e 2.150 dollari con possibile discesa verso i 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum sotto i 2.150$: vendite record, possibile segnale di rimbalzo

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Ethereum Scarcity Index Turns Positive as ETH USD Pushed Back

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