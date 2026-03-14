Il mercato dei derivati su Ethereum mostra una pressione ribassista evidente, con un saldo negativo di 5,7 miliardi di dollari nei dati relativi agli ultimi 90 giorni. Nonostante questa perdita, il prezzo della criptovaluta si mantiene stabile, e le vendite complessive ammontano a 5,7 miliardi di dollari. La situazione riflette un movimento di mercato complesso e articolato.

Il mercato dei derivati su Ethereum sta registrando una pressione ribassista strutturale, con un saldo negativo di 5,7 miliardi di dollari nei dati a 90 giorni. Nonostante questo flusso di vendita aggressiva, il prezzo attuale si stabilizza intorno ai 2.100 dollari, cercando di riprendersi dopo aver toccato la zona critica dei 1.800 dollari. I dati indicano che i grandi operatori stanno assorbendo le vendite senza far crollare immediatamente il valore, creando un equilibrio temporaneo che potrebbe preludere a un cambiamento di tendenza. La domanda è se questa fase di accumulo silenzioso porterà a una ripresa verso i 2.600 dollari o se la pressione negativa continuerà a pesare sul corso del bene digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum: 5,7 miliardi di vendite, ma il prezzo resiste

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