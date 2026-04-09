XRP sotto la lente | rischio trappola dopo il rimbalzo a 1,35$

XRP ha registrato un rimbalzo sopra i 1,35 dollari, ma gli analisti avvertono che questa salita potrebbe non indicare un’inversione di tendenza. La criptovaluta si trova all’interno di un movimento che potrebbe essere temporaneo, inserendosi in un quadro più generale di tendenze ribassiste. I mercati delle criptovalute sono soggetti a fluttuazioni rapide e spesso movimentate, senza che ci siano ancora segnali chiari di una ripresa duratura.

Il rimbalzo di XRP sopra la soglia di 1,35 dollari non è il segnale di un cambio di rotta per la criptovaluta, ma un possibile movimento ingannevole all’interno di una tendenza ribassista più ampia. Gli analisti avvertono che la struttura del mercato non è mutata e che i trader rischiano di cadere in una trappola tecnica. CasiTrades segnala come l’attuale spinta verso l’alto possa rappresentare un semplice esaurimento della forza venditrice piuttosto che una vera inversione. Nonostante le candele verdi registrate sui grafici orari negli ultimi giorni, il prezzo non è riuscito a superare il livello critico di 1,40 dollari. L’analisi tecnica evidenzia una configurazione a cinque onde che sta incontrando resistenza proprio mentre il momentum sembrava voler accelerare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XRP sotto la lente: rischio trappola dopo il rimbalzo a 1,35$ Settecento alberi sotto la lente. Via quelli considerati a rischioMonitoraggio degli alberi e del loro stato di salute, sostituzione delle piante malate e creazione di boschi urbani. Leggi anche: Niscemi sotto la lente delle Regioni: fragilità del territorio e rischio idrogeologico al centro del dibattito. Si parla di: Crypto: Copper's Breakout Imminent? 5 Chart Patterns Aligning Now. Prezzo XRP oggi: fase di rimbalzo sopra 1,46$ ma trend di fondo ancora fragilePrezzo Ripple oggi: analisi XRP in tempo reale con livelli chiave, segnali operativi e scenari di breve tra rimbalzi e resistenze. msn.com Mercati sotto la lente a marzo: i grafici di Brent, Vix, euro/dollaro e BitcoinEcco alcuni grafici significativi del mese di marzo che si avvia a concludersi: focus su petrolio Brent, Vix, cambio euro/dollaro e Bitcoin. msn.com