Oggi, giovedì 21 maggio 2026, sono stati estratti i numeri delle lotterie Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati pubblicati i numeri vincenti, insieme a quelli che sono rimasti più a lungo senza essere estratti. Sono stati indicati anche i jackpot aggiornati per ciascuna delle tre lotterie. Nei risultati sono stati segnalati i numeri che non si sono ancora ripetuti da molte estrazioni, conosciuti come ritardatari. È stata inoltre annunciata la combinazione vincente del giorno.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 21 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 110 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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