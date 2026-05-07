Oggi, giovedì 7 maggio 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati pubblicati i numeri vincenti, insieme ai numeri che sono in ritardo da più estrazioni. Sono stati comunicati anche i jackpot aggiornati e i premi assegnati. Le estrazioni si sono svolte regolarmente e i risultati sono disponibili sui siti ufficiali delle lotterie.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 7 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 117 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 15 Gennaio 2026

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